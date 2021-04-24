السبت 24-04-2021
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تعميم من البنك المركزي بالعقبة

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السبت، 24-04-2021 11:24 ص

أوراق نقدية من فئة الخمسة دنانير "مجزأة"

تعميم من البنك المركزي بالعقبة

عقبة


الوكيل الإخباري - كشف تعميم صادر من البنك المركزي في العقبة الى البنوك العاملة بالمحافظة عن ورود أوراق نقدية من فئة الخمسة دنانير "مجزأة" باستخدام أدوات حادة ومعاد تشكيلها بأساليب فنية احتيالية.

وقال المركزي من خلال كتاب موجه للبنوك اطلع "الوكيل الإخباري" عليه :

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إن مثل هذه الاوراق سيتم مصادرتها من قبل البنك المركزي بموجب التعليمات النافذة، والتي تستثني من التبديل اوراق النقد التي تم تجزئتها وإعادة تشكيلها بأساليب فنية واحتيالية.


وأوعز البنك المركزي بالعقبة إلى البنوك بعدم قبول مثل هذه الأوراق التي سيتم مصادرتها حال ورودها ضمن الايداعات النقدية، وطلب تعويضها فورا.

 

 

 




 

 


 

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