تعميم من البنك المركزي على جميع البنوك الأردنية

الوكيل الاخباري -

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أصدر البنك المركزي الأربعاء، تعميما سمح بموجبه للبنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها في ضوء نتائجها المالية لعام 2020 على ألا تزيد نسبة التوزيع عن 12% من رأس المال.وأشار البنك المركزي في تعميمه إلى أن هذا القرار قد اتخذ في ضوء المستويات المريحة من الملاءة والسيولة لدى البنوك الأردنية، وبهدف تعزيز هذه الملاءة فقد تقرر ألا تزيد نسبة التوزيعات عن 12% من رأس المال المدفوع للبنك.وكان البنك المركزي قد أصدر أوامر للبنوك العام الماضي بعدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لتعزيز ملاءتها في ضوء المخاطر التي قد تخلفها جائحة كورونا.ولفت التعميم إلى أن قرار توزيع الأرباح خاضع لموافقة البنك المركزي على البيانات المالية المعتمدة من مجلس ادارة البنك ومدقق حساباته كما تنص على ذلك التشريعات القائمة.