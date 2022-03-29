الثلاثاء 29-03-2022
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الثلاثاء، 29-03-2022 10:29 ص

تعميم من المركزي لجميع البنوك وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال بالأردن

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي تعميماً هاماً، وجّه لجميع البنوك وشركات الصرافة وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال العاملة في الأردن، بوقف التعامل مع أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية لخدمات التحويل الالكتروني للأموال غير المعتمدة في المملكة. 

وشدد البنك، وفقاً للتعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" على إنهاء التعامل مع أي نظام لم يقم بتوفيق أوضاعه، منوهاً إلى أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء فترة توفيق أوضاع الأنظمة العاملة في الأردن. 

وأكد التعميم على أن أنظمة الدفع الالكترونية العالمية التي سيتم اعتمادها ونشرها تباعاً. 

وتالياً قائمة بأسماء أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية المعتمدة لتقديم خدمة التحويل الالكتروني للأموال في الأردن: 

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