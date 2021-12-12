تعويضات التأمين الطبي من شركات التأمين ترتفع لـ 30.2%

الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الأردني لشركات التأمين الأردني، أن النصف الأول من العام الحالي شهد ارتفاعاً واضحاً في التعويضات المتعلق بالتأمين الطبي نسبة 30,2% من إجمالي تعويضات شركات التأمين الأردنية.

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وبين الاتحاد في نشرة احصائيات سوق التأمين ، أن تعويضات المركبات بلغت 43% من ذات الفترة، فيما بلغت نسبة تعويضات تأمين الحياة 19,4 %.



وأشارت البيانات إلى أن التعويضات المتعلقة بالحريق بلغت 5,9%، فيما بلغت للحوادث العامة 0,9% من إجمالي تعويضات شركات التأمين.