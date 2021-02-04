تغريدة سبب صعود العملة المشفرة دوجكوين لأكثر من 50 في المئة

الوكيل الاخباري - تسببت تغريدة من الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في صعود عملة دوجكوين المشفرة بأكثر من خمسين في المئة، اليوم الخميس.

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وأعلن ماسك دعمه للعملة المشفرة، عبر حسابه الخاص في موقع "تويتر"، وذلك بعد يومين من إعلانه أنه سيبتعد عن موقع التواصل الاجتماعي "لبرهة"، بحسب وكالة "رويترز".



وكانت تغريدة ماسك وراء قفز دوجكوين إلى 0.05798 دولار، وفقا لبيانات على موقع كوينديسك لسلاسل الكتل والعملات المشفرة.



Dogecoin is the people’s crypto — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021



ودائما ما تسبب تغريدات ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بشأن بعض الشركات والعملات الرقمية، في ارتفاع أسعارها في الأسابيع الماضية، حيث صعدت أسهم شركات جيم ستوب وإتسي وسي.دي بروجكت بعد تعليقات على حسابه في تويتر بشأنها.



كما تسبب وضع ماسك وسم "#بتكوين" على حسابه في "تويتر"، إلى أن ترتفع أكثر العملات الرقمية شعبية في العالم الجمعة الماضية. وأزال الوسم منذ ذلك الحين.

المصدر : سبوتنك



