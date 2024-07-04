الخميس 04-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 04-07-2024 07:07 ص

تغير كبير على أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقل من المتوقع رفعت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2362.10 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فشهدت تغيرا طفيفا لتستقر عند 2369.80 دولار.

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وأظهرت بيانات أميركية أمس الأربعاء أن الاقتصاد يتباطأ. وأظهر تقرير منفصل ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.


 




 

 


 

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