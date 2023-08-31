تغيّر ملحوظ على الأسعار .. كم بلغت الليرة الذهب في الأردن اليوم ؟

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم الخميس ، بانواعها الرشادي والانجليزي ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .



حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 325 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 285 دينارا .

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واوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان المؤشرات الاقتصادية لضعف النمو والتخوف من الركود وارتفاع عدد الوظائف عالمياً كانت سبباً لارتفاع الذهب مرتين خلال اليومين السابقين .

واشار ديب ان سعر الاونصة عالميا وصل اليوم لـ 1944.5 دولاراً في التداولات العالمية