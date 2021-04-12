تغيير طفيف على أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تغيراً طفيفاً في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول.

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حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 593.5 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي والذي بلغ 596 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 616.8 دولار للطن مقابل 621.7 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.8%، في حين ارتفع سعر الديزل من 489.9 دولار للطن الى 496.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%، فيما ارتفع سعر الكاز من 500.4 دولار للطن الى 508.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.



من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى 353.4 دولار للطن مقابل 357.4 دولار في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 1.1%.



كما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان إلى 537.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي والذي بلغ 602.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.8% .



وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي قد بلغ 61.9 دولار للبرميل مقابل 62.2 دولار المسجل في الأسبوع الأول.