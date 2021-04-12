الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

التربية: لا يجوز لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في المساجد

وزير الأوقاف : إغلاق المساجد بعد صلاتي المغرب والفجر

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

أسعار الذهب الإثنين 12/4/2021

الإثنين، 12-04-2021 09:27 ص

تغيير طفيف على أسعار المشتقات النفطية عالميا

EskI6-eXIAAqwiI


الوكيل الإخباري- سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تغيراً طفيفاً في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول.

اضافة اعلان
 

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 593.5 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي والذي بلغ 596 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 616.8 دولار للطن مقابل 621.7 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.8%، في حين ارتفع سعر الديزل من 489.9 دولار للطن الى 496.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%، فيما ارتفع سعر الكاز من 500.4 دولار للطن الى 508.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى  353.4 دولار للطن مقابل 357.4 دولار في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 1.1%.

كما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان إلى 537.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي والذي بلغ 602.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.8% .

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي قد بلغ 61.9 دولار للبرميل مقابل 62.2 دولار المسجل في الأسبوع الأول.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6073f2694acb2

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

النفط-الخام-icn-18-8-2015

هبوط أسعار النفط في العالم مع زيادة إصابات كورونا

دولار

الدولار يتراجع بفعل هبوط العائدات الأمريكية والتركيز على بيانات التضخم

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 12/4/2021

11-123

تراجع أسعار الذهب عالميا

05db4cea-8f63-42cb-b69a-356443ae872b

اطلاق تقرير حالة البلاد 2020 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم

أخبار متعلقة
606eb238423604614b7bd18a

النفط يهبط بعد ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية

19730_1_1589364028

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 3.6 مليون دينار

1202141284897444936

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

377471_1_1589615115

انخفاض أسعار الذهب عالميا

pic_125309

انخفاض أسعار النفط عالميا

320211711919700942200

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 11.7 مليون دينار