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الإثنين، 26-10-2020 01:55 م

تمتلك السعودية 90% من رأس ماله

تفاصيل المشروع الضخم الذي يربط العقبة بعمان

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منظر عام لمحافظة العقبة


الوكيل الإخباري - أعلن السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري، عن مشروع سكة حديد ضخم يربط جنوب الأردن من العقبة يمر بمعان وصولا إلى عمان، ووصفه بأنه "المشروع الأضخم على الإطلاق بين البلدين".

وقال السديري، في تصريحات صحافية ، إن لدى الأردن والسعودية صندوقا استثماريا مشتركا، تمتلك السعودية 90% من رأس ماله و10% تمتلكه بنوك أردنية، مضيفا أن "رأس مال الصندوق الاستثماري المعلن يقدر بـ3 مليارات دولار".

ووصف السفير السعودي الصندوق بـ"المشروع الاستثماري الضخم للمستقبل"، مشيرا إلى أنه "تم إقرار مشروع الرعاية الصحية الأسبوع الماضي لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمان تقدر التكلفة بـ 400 مليون دولار"، قائلا: "نأمل أن يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق".

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وأشار السديري، إلى أن "الرياض تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة"، وذلك في حديثه عن العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع المملكتين، مضيفا أن "السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري للأردن".


وتوقع، أن يوفر المشروع حوالي 5 آلاف فرصة عمل، وسيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليار دولار العام الماضي.

المصدر : سبوتنيك

 

 


 




 

 


 

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