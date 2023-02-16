تقارير اقتصادية: الفيدرالي الأمريكي مُقبل على رفع الفائدة للمرة 11 على التوالي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت تقارير اقتصادية إن ظهور القوة في بيانات التجزئة الامريكية عززت التوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي مُقبل على رفع الفائدة من جديد للمرة الحادي عشر على التوالي في آذار المقبل.

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وأضافت التقارير التي رصدها "الوكيل الإخباري" على مدار الأسبوع الماضي، أن قرار الفيدرالي القادم حول أسعار الفائدة كان مرهون ببعض البيانات التي توالت خلال الأيام الماضية، والتي كان أهمها بيانات التوظيف، ومعدل التضخم، وبينات التجزئة، إلى جانب بعض تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي حول السياسة النقدية للمرحلة القادمة.



ورجحت التوقعات أن يكون رفع أسعار الفائدة خلال آذار المقبل من 25 إلى 50 نقطة أساس، مع الاهتمام بان يكون هبوط التضخم سلساً لمنع وقوع ركود اقتصادي.



وعزز التوقعات ما جاء في بيانات التضخم الامريكية التي ظهرت أول أمس، والتي بينت ارتفاع معدل التضخم العام على أساس شهري بنسبة 0.5% ووصول المعدل لشهر كانون الثاني الماضي 6.4% .



وأضافت التقارير أن البنك الفيدرالي الأمريكي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إلى أن يهبط معدل التضخم عند 2%، مع اشارات إلى أنه قد تبدأ أسعار الفائدة بالهبوط خلال عامي 2024 و2025.



وتؤثر قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بما يخص أسعار الفائدة على العديد من اقتصاديات الدول ( خاصة النامية منها) التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، وذلك للحفاظ على هوامش صرف مريحة مقابل الدولار الذي يتقلب بشكل مستمر.

