الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

النواب الذين رفضوا التصويت على الموازنة - أسماء

أسعار المعدن الأصفر تستقر عالمياً

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

فيديو - بكب يقتحم واجهة سور احد المستشفيات الخاصة بعمان

تقارير اقتصادية: الفيدرالي الأمريكي مُقبل على رفع الفائدة للمرة 11 على التوالي

هام من وزارة العمل بشأن "الأوفر تايم"

إرسال طائرة دعم لوجستي للمستشفى العسكري الميداني الأردني تركيا/1

تحقيقات أمنية بعد العثور على جثة عشريني بجانب منزله في إربد

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

حريق في مصنع سجاد بالموقر و8 إصابات منها 4 بحالة خطرة

 
الخميس، 16-02-2023 02:34 م

تقارير اقتصادية: الفيدرالي الأمريكي مُقبل على رفع الفائدة للمرة 11 على التوالي

Federal-Reserve


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت تقارير اقتصادية إن ظهور القوة في بيانات التجزئة الامريكية عززت التوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي مُقبل على رفع الفائدة من جديد للمرة الحادي عشر على التوالي في آذار المقبل.

اضافة اعلان


وأضافت التقارير التي رصدها "الوكيل الإخباري" على مدار الأسبوع الماضي، أن قرار الفيدرالي القادم حول أسعار الفائدة كان مرهون ببعض البيانات التي توالت خلال الأيام الماضية، والتي كان أهمها بيانات التوظيف، ومعدل التضخم، وبينات التجزئة، إلى جانب بعض تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي حول السياسة النقدية للمرحلة القادمة.


ورجحت التوقعات أن يكون رفع أسعار الفائدة خلال آذار المقبل من 25 إلى  50 نقطة أساس، مع الاهتمام بان يكون هبوط التضخم سلساً لمنع وقوع ركود اقتصادي. 


وعزز التوقعات ما جاء في بيانات التضخم الامريكية التي ظهرت أول أمس، والتي بينت ارتفاع معدل التضخم العام على أساس شهري بنسبة 0.5% ووصول المعدل لشهر كانون الثاني الماضي  6.4% .


وأضافت التقارير أن البنك الفيدرالي الأمريكي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إلى أن يهبط معدل التضخم عند 2%، مع اشارات إلى أنه قد تبدأ أسعار الفائدة بالهبوط خلال عامي 2024 و2025.


وتؤثر قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بما يخص أسعار الفائدة على العديد من اقتصاديات الدول ( خاصة النامية منها) التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، وذلك للحفاظ على هوامش صرف مريحة مقابل الدولار الذي يتقلب بشكل مستمر.

إقرأ ايضا
jmNjYvHnI5BYiZ16Un1vgVHmeV70XdAmiL5PXSMY

أسعار المعدن الأصفر تستقر عالمياً

تعرف-على-الألماس-الأحمر

نمو تجارة الماس 17٪ في دبي العام الماضي

350820_18_1676535497

استقالة رئيس البنك الدولي من منصبه في أوج الإصلاحات

1440x810_cmsv2_3c5d2804-d7d4-5828-ad85-281a2c125d15-6583534

الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في 10 أشهر

يييي

الأردن استورد اجهزة تابلت بقيمة 7.5 مليون دينار العام الماضي

20220928_1664314762-669

انخفاض العقود الآجلة للغاز الطبيعي خلال اذار المقبل

أخبار متعلقة
LYNXNPEF410GC_L

ما سبب هبوط الذهب عالمياً بآخر أيام التداول؟ خبراء يجيبون

Federal-Reserve

قرارات أسعار الفائدة .. أسبوع واحد يحدد وجهة أسواق العالم لبقية العام

22553

بعد نمو بطيء في 2022 الركود يهدد الاقتصاد الأميركي

66219776-20200805092430afpp-afp_1wa7jm.h-730x438-1-1

تقرير: مشتريات الذهب في 2023 ستستمر بالرغم من المخاطرة

2096431-1414997466

صناع السياسة في المركزي الأمريكي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

1202312174929129864072

المركزي: رفع الفائدة حافظ على سعر صرف الدينار