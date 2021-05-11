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الثلاثاء، 11-05-2021 10:23 ص

تقديرات رسمية تكشف كم سنة تغطي مخزونات النفط والغاز احتياجات روسيا

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الوكيل الإخباري- قدر وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، أن احتياطي النفط يكفي احتياجات روسيا لـ 59 عاما، والغاز الطبيعي لـ 103 أعوام.

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ولفت الوزير في مقابلة مع قناة "أر بي كا" إلى أن ذلك هو بمثابة توازن عام، وذلك لأنه في مكان ما توجد حقول يجري الاستعناء عنها، وتوجد أيضا حقول أخرى لم يتم استغلالها بالكامل.

وأشار كوزلوف كذلك إلى الحاجة إلى تطوير الاستكشاف الجيولوجي، وعلى وجه الخصوص، في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

وكان نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا قد أعلن في 3 أبريل أن احتياطيات النفط في البلد في المستوى الحالي للتطور التكنولوجي، ستكون كافية لمدة 58 عاما.

وذكرت غرفة المحاسبة في مايو من العام الماضي، أن حجم الحقول النفطية التي يجري تطويرها سيكون كافيا لمدة 35 عاما. ومن دون الأخذ في الاعتبار الوقود الذي يصعب استخراجه وهو (يمثل 65٪ من احتياطي النفط) لمدة 20 عاما فقط.

 

حاجة روسيا من الغاز الطبيعي مؤمنة لأكثر من نصف قرن، فيما القيمة الإجمالية لاحتياطيات البلاد المعدنية تبلغ 28 تريليون دولار.

 

المصدر: روسيااليوم

 

 




 

 


 

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