تقرير أمريكي: دبي في وضع جيد لدخول سوق العملات الرقمية

الوكيل الاخباري- اعتبرت شركة أمريكية تمتلك واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة أن مدينة دبي في وضع جيد للاستفادة من سوق العملات المشفرة المتنامي في منطقة الشرق الأوسط نظرا للامتيازات الاقتصادية والمالية التي تتمتع بها.



وجاءت تلك التعليقات في الوقت الذي يسعى فيه منظمو القطاع المالي في الإمارة لسن قوانين لدخول قطاع الاستثمارات في العملات الرقمية والذي ينمو بشكل سريع في العالم.



وأبلغ ستيفن ستونبرغ الرئيس التنفيذي لشركة ”Bittrex Global“ شبكة بلومبرج الأمريكية أن الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص ”تقومان بكل الأشياء الصحيحة وستجذبان الكثير من المشاريع الإقليمية“.

اضافة اعلان

المصدر: إرم