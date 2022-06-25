السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 25-06-2022 04:32 م

تقرير إقتصادي : بحلول هذا العام معظم مبيعات السيارات في العالم ستكون كهربائية

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أظهر تقرير جديد، أن السيارات الكهربائية ستشكل ما نسبته 54% على الأقل من مبيعات السيارات العالمية مع بحلول العام 2035.

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وقالت التوقعات، وفقا لتقرير نشر على صحيفة دايلي ميل البريطانية، اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إن هذا التوقعات تأتي في الوقت الذي شكلت فيه مبيعات المركبات الكهربائية عالمياً أقل من 8% العام الماضي، وما نسبته 10% فقط خلال الربع الأول من عام 2022.

وبحسب التقرير، تعهدت العديد من الدول بالانتقال من السيارات التي تستهلك الكثير من الغازات إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.


ويظهر التقرير أن هذا التحول الذي يشهد العالم حالياً يعني أن السيارات الكهربائية ستشكل 54% من مبيعات السيارات بحلول عام 2035. ( دايلي ميل )

 


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