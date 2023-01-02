تقرير اقتصادي عالمي: التمويل في 2023 لن يكون سهلاً

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - مع بداية العام الجديد، نشرت مؤسسة ( أس اند بي غلوبل) للتصنيف الائتماني تقريراً حول ظروف الائتمان لـ 2023 مشيرا إلى التمويل في العام الجديد لن يكون له مخرج سهل. اضافة اعلان







وأكد التقرير الذي ترجمه " الوكيل الإخباري" أنه يمكن أن تستقر ظروف الائتمان في النصف الثاني من عام 2023 اذا تم ايجاد طريقة للخروج من الضغوط التي تثقل كاهل الائتمان، خاصة مع تذبذب توقعات مسار الاقتصاد العالمي.



وأوضح أنه من المتوقع زيادة الضغوط على التصنيفات الائتمانية، حيث يجد المقترضون من الشركات صعوبة أكبر في تحمل تكاليف المدخلات المرتفعة وتوصيلها الى المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار والركود في بعض أكبر الاقتصادات في العالم.



وبيّن أن مستويات الديون أعلى ووصلت إلى مستوى 32.5٪ في دول كبرى، وهو ما يزيد من حجم المخاطر، مع وجود تعليمات أكثر صرامة على شروط الائتمان.



وختم التقرير أن شروط التمويل الأكثر صرامة على خلفية التضخم الراسخ، والركود الأعمق والأطول من المتوقع، والتضخم المستمر في تكلفة المدخلات يمكن أن يضغط على هوامش الشركات والأرصدة الحكومية، مما يؤدي إلى تدهور ائتماني أكثر حدة للعام 2023.

