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الوكيل الاخباري
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الأحد، 03-07-2022 09:44 ص

تقرير: الأسعار لن تتوقف عن الارتفاع عالمياً بعد انتهاء العام الحالي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكدت مؤسسة spglobal للتصنيفات الائتمانية الدولية في تقريرها الذي جاء مع نهاية حزيران أن أزمة الطاقة العالمية تتعمق أكثر بعد غياب وجود حلول وآفاق لازمة السلع التي تُزعزع استقرار أمن الطاقة وإمداداتها في العالم. 

وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه بالرغم من مرور 5 أشهر على الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الأزمة ما زالت تكبر وتزيد، وكل التوقعات تشير إلى أن الأسعار لن تتوقف عن الارتفاع حتى بعد انتهاء العام الحالي. 

وأوضح أن الأزمة سببت خلل في نظام السوق - الذي ما زال يترنح - من الزيادات في أسعار الطاقة والتدفقات التجارية غير المستقرة لإمدادات الغذاء والطاقة الحيوية. 

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وأكد التقرير على إن الصراع وآثاره غير المباشرة على السلع ( يضغطان النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ) والتضخم، وأمن الطاقة، وعدم اليقين الجيوسياسي يمثلان مخاطر على ظروف الائتمان العالمية.

وأشار إلى أن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا تقع في خضم أزمة الطاقة التي من المتوقع أن تتعمق أكثر خلال الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع اضطرابات إمداد الوقود، والنقص المتزايد في النفط والغاز والفحم.

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