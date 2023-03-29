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الأربعاء، 29-03-2023 01:16 م

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

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الوكيل الإخباري - ذكر تقرير صادر عن بنك الاستثمار جولدمان ساكس، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفقد ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان


وبحسب التقرير فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقوم بمهام ربع الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن هذا قد يعني أيضا وظائف جديدة وانتعاشا في الإنتاجية.

وفي النهاية قد يؤدي هذا إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة عالميا بنسبة 7 % .

ويقول التقرير بحسب "بي بي سي" إن الذكاء الاصطناعي، القادر على إنشاء محتوى مشابه بصورة كبيرة لما ينتجه البشر، يمثل "تقدما كبيرا". ( الاقتصادية )

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