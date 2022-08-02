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الثلاثاء، 02-08-2022 01:20 م

تقرير: الزخم الاقتصادي يتباطأ في امريكا ومنطقة اليورو

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الوكيل الإخباري - قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في تقريرها، إن البيانات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلى تباطؤ "الزخم الاقتصادي".

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وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1 بالمئة هذا العام، وبنسبة 1.3 بالمئة في عام 2023.


وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصادات العالم، بنسبة 1.3 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يستوفي تعريف "الركود" بشكل فني، ولكن بعض الخبراء يقولون إن الاقتصاد ليس في حالة ركود، بحسب مقاييس أوسع للنشاط الاقتصادي. 


وتتوقع وكالة موديز أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، ليصل سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة بحلول نهاية العام، وأن يرتفع فوق 4.0 بالمئة بحلول شهر مارس 2023.

 

وأضافت أنها تتوقع أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في مسار لتشديد السياسة النقدية على مدار اجتماعاته المقبلة. ( سكاي نيوز


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