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تقرير دولي: أسعار المواد الغذائية ستبقى مرتفعة والأردن من الدول الأكثر تأثراً

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السبت، 25-06-2022 12:25 م

تقرير دولي: أسعار المواد الغذائية ستبقى مرتفعة والأردن من الدول الأكثر تأثراً

عرباي حلوة


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أفردت مؤسسة مؤسسة "spglobal" للتصنيفات الائتمانية الدولية في تقريرها الإئتماني الأخير مدى تأثير صدمات أسعار الغذاء في العالم على مناطق في الشرق الأوسط، خاصة الأردن ولبنان والمغرب وتونس.

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وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أن عبء التعافي من وباء كورونا ، وبيئة الاقتصاد الكلي، وقضايا مثل البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن تكون الأكثر تأثيرا على اقتصاديات هذه الدول.


وأضاف أنه المحتمل جدًا أن تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة، نظراً لصدمة العرض والطلب، وبسبب ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية.


وقال إنه من المرجح أن تعاني مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس بشكل كبير من الآثار الاقتصادية للصراع الروسي الأوكراني بسبب اعتمادها على واردات الغذاء و الطاقة، مما قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة ويزيد من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي.


وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية والاضطرابات في سلاسل التوريد أدت إلى إلحاق الضرر باقتصادات الأسواق الناشئة التي تعاني بالفعل من نقص الغذاء لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وأكد أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية على خلفية الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمر الذي يمكن أن تشكل مخاطر على الديناميكيات الاجتماعية .

وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وانعدام الأمن في العرض،  إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في هذه البلدان إلى زيادة عدم المساواة في الدخل و يشكل مخاطر على الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية. 

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