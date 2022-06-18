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الوكيل الاخباري
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السبت، 18-06-2022 10:58 ص

تقرير دولي: الركود قادم في 2023 ورفع جديد للفائدة الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - في واحد من أبرز وأهم التقارير، قالت مؤسسة "spglobal" للتصنيفات الائتمانية الدولية، إن "الركود" قادم خلال العام القادم 2023، وأن الشركات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص قد تشعر ببعض الألم عندما يحدث ذلك، لكن الشركات الكبيرة والمستهلكين والبنوك لديهم ميزانيات قوية بما يكفي لتجاوز عاصفة وربما حتى "إعصار" من الركود.

وأضاف التقرير المُطول، الذي اطلع عليه" الوكيل الإخباري" أن البنوك المركزية الكبرى في العالم تعمل بكل جهدها على إنهاء "عصر الأموال الرخيصة" وتشدد الرقابة والشروط على القروض والتسهيلات، مع وجود مخاوف عدة، الأمر الذي يُرجح أن يجعل السيولة العالمية أكثر ندرة وأكثر تكلفة.

وأضاف التقرير، أن كل التوقعات تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سوف يُشدد السياسة المالية أكثر خلال تموز القادم برفع أسعار الفائدة من جديد عند 75 نقطة أساس، ما يثير المخاوف حول مسار الاقتصاد العالمي.

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وقال إن ضغوط التضخم التي تؤثر على اقتصاديات جميع أنحاء العالم ستكون أكثر وضوحاً في اقتصاديات السوق الناشئة، وأن الأسواق الناشئة في العالم سوف تحقق نمواً اقتصادياً معتدلاً في وقت لاحق من العام الحالي، بسبب الضغط على الدخل الحقيقي والأثر المتلاشي للتعافي.

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