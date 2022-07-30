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تقرير دولي : الشرق الأوسط قد يصبح رائداً في مجال احتجاز الكربون عالمياً

السبت، 30-07-2022 02:12 م

تقرير دولي : الشرق الأوسط قد يصبح رائداً في مجال احتجاز الكربون عالمياً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إنه يمكن أن تصبح منطقة الشرق الأوسط المنطقة الرائدة عالمياً في التقاط ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه في المستقبل في الاستخراج المعزز للنفط أو التخزين.

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وبيّن تقرير للشركة، ترجمه "الوكيل الإخباري" أن التوقعات تشير إلى أن يصل سوق التقاط ثاني أكسيد الكربون في المنطقة إلى 50 مليون طن متري / سنوياً خلال عقد من الزمن.


وأضاف أن دولا في المنطقة ابرزها السعودية والإمارات استحوذتا بالفعل على 10٪ من الاستحواذ السنوي العالمي في عام 2020 ، عند 3.7 مليون طن متري / سنة ، ويتوقع أن يكون لدى دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 60 مليون طن متري / عام بحلول عام 2035.


وأشار إلى أن متوسط محطة الطاقة التي تعمل بالفحم يمكن أن تحتوي على 12٪ إلى 15٪ من ثاني أكسيد الكربون في غاز المداخن ، مما يجعل من السهل نسبيًا التقاط الكربون ، في حين أن المحطة التي تعمل بالغاز يمكن أن تحتوي على 4٪ إلى 5٪ .


وبين التقرير أن المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير البنية التحتية للتخزين الدائم لثاني أكسيد الكربون ، بما في ذلك خطوط الأنابيب لإرسال أميال من الكربون للتخزين أو لاستخدامها في الاستخلاص المعزز للنفط. 


كما تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية لتوسيع قدرة برنامجها لاحتجاز الكربون 6 أضعاف، عن طريق التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصانع الغاز الخاصة بها ، بهدف الوصول إلى 5 ملايين طن متري / سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.


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