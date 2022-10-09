تقرير دولي: شروط اقراض صعبة وأوقات عصيبة تنتظر أسواق العالم الناشئة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف تقرير حديث لمؤسسة ( اس . بي غلوبل) العالمية للتصنيف الائتماني، أن أوقات عصيبة تنتظر أسواق العالم الناشئة خلال الربع الرابع من العام الحالي، بسبب تشديد شروط الإقراض، وتباطؤ النمو في الصين، وضعف الآفاق الاقتصادية في أوروبا، واحتمال حدوث ركود أعمق في الولايات المتحدة الامريكية أكثر مما هو متوقع.

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وقال التقرير الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" إنه مع ارتفاع معدلات التضخم الأساسية، من المُرجح أن تستمر السياسة النقدية في التشديد، إلى جانب الارتفاع المُستمر في أسعار الطاقة والغذاء، وتوقعات ظهور التأثيرات على الأسر والشركات والبنوك في الأسواق الناشئة.



وحول المخاطر أشار التقرير إلى أنه يبدو أن حلّ النزاع الروسي الأوكراني بعيد المنال، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر لإمدادات الغاز في أوروبا، والتضييق الشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وزخم النمو المنخفض في الصين، كلها يمكن أن تضر الأسواق الناشئة عن طريق تثبيط النمو الاقتصادي والتجاري العالمي.



وبيّن أنه سيكون التمويل أكثر صعوبة، كما أن تعزيز الدولار الأمريكي لن يساعد، مشيراً إلى أنه لمثل هذا الوضع أن يؤجج التوترات ويثير اضطرابات اجتماعية، لا سيما بالنسبة للأسواق الناشئة ذات الحيز المالي المحدود أو الديون المرتفعة.



ووجد التقرير حلاً أن الدعم الدولي قد يكون هو المفتاح لتخفيف الضغط.

