تقرير دولي: "صدمة غذائية" ستواجه الدول ذات الدخل المنخفض

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف تقرير أطلقته مؤسسة "spglobal" للتصنيفات الائتمانية الدولية أن الدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا والقوقاز سوف تشهد ( صدمة غذائية).



ووفقا للتقرير، الذي أصدرته المؤسسة واطلع عليه "الوكيل الإخباري" فإن هذه الصدمة سوف تستمر لسنوات وليس شهور، حيث ستبقى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرتفعة، مع تناقص الإمدادات حتى حتى 2024 .



واشار التقرير الى إن نقص الأسمدة ، وضوابط التصدير ، وتعطل التجارة العالمية ، وتصاعد تكاليف الوقود والنقل، كلها عوامل ستؤدي إلى زيادة الضغط على تكلفة السلع الأساسية.



ونوه إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا والقوقاز قد تكون الأكثر تضرراً من تأثير الجولة الأولى.

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وبين ان الصدمة الغذائية ستؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، والأداء المالي ، والاستقرار الاجتماعي، ويمكن أن تؤدي إلى إجراءات تقييمية، اعتمادًا على استجابة الحكومات والمنظمات الدولية.



