تقرير دولي: 5 من بين كل 10 أردنيين اخفضوا إنفاقهم لمواجهة ارتفاع الأسعار

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أظهر مؤشر ابسوس العالمي لأبحاث السوق أن ارتفاع معدلات الاسعار في الأردن هي الشغل الشاغل للمواطنين .

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وقالت أرقام المؤشر، التي صدرت اليوم الخميس، واطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن الغالبية العظمى (98٪) من الأردنيين يعتقدون أن الأسعار قد ارتفعت خلال الاثني عشر شهراً الماضية ونتيجة لذلك زاد معدل إنفاقهم.



وبين المؤشر أن الغالبية لمسوا زيادة في الأسعار في مختلف اوجه الانفاق من غذاء ونقل وخدمات، حيث تصدرت المواد الغذائية والمشروبات قائمة ارتفاع الاسعار ، يليها النقل والخدمات العامة.



وأوضح المؤشر أن الاردنيين يعتقدون أن الحروب والصراعات وزيادة أسعار النفط العالمية وزيادة الضرائب وراء ارتفاع الاسعار.



وبين أن حوالي 5 من كل 10 أشخاص اتخذوا تدابير للتعامل مع الارتفاع المتوالي للاسعار، حيث توقع المؤشر ان يتبع المستهلكون عادات إنفاق أقل، وتناول المزيد من الوجبات المنزلية عوضاً عن المطاعم لخفض الإنفاق.



وقال المؤشر، إن هناك شخص واحد فقط من بين كل 4 أشخاص في الأردن متفائل بأن الأسعار ستبدأ في الاستقرار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فيما يعتقد الباقون أن استقرار الأسعار قد يستغرق 5 سنوات.



وكانت قد اعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن ارتفاع معدلات التضخم في المملكة عند 5.2% حتى حزيران الماضي ، وهي اعلى نسبة مسجلة منذ العام 2018