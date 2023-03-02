تقرير: عمّان بالمرتبة 317 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة 2023

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بيّن تقرير لشركة الأبحاث ( Numbeo ) أن العاصمة عمّان احتلت المرتبة 317 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة للعام 2023 .

اضافة اعلان



وأشار تقرير الشركة، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إلى أن تكلفة المعيشة في عمّان بالمقارنة مع ولاية نيويورك الأمريكية أقل بنسبة 51.8% .



وأضاف التقرير أن التكاليف الشهرية للفرد الواحد في العاصة عمّان تصل إلى 495 ديناراً، فيما بلغت نسبة متوسط الإيجار أقل بـ 90.5٪ عما هو في نيويورك .



وأضاف أن تكلفة وجبة طعام واحدة لفرد واحد في مطعم يصل سعرها إلى نحو 5 دنانير، وتكلفة وجبة من 3 اطباق لشخصين في مطعم متوسط الفئة متوسط السعر 30 ديناراً .

وفيما يخص الايجار، قال التقرير إن تكلفة إيجار غرفة واحدة في وسط عمّان تتراوح من 200- 300 ديناراً شهرياً.



وأضاف أن متوسط صافي الراتب الشهري للمواطن في عمّان يبلغ بعد الضريبة 440.12 ديناراً شهرياً، ومعدل الفائدة على الرهن العقاري يصل إلى 7.62% سنوياً.



وتصدرت مدينة هاميلتون عاصمة جزر برمودا، قائمة المؤشر باعلى تكلفة معيشة، فيما جاءت مدينة بيشاوار في باكستان بنهاية القائمة كأقل تكلفة ضمن الدراسة التي شملت 559 مدينة حول العالم.