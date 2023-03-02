الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

الزراعة تتراجع عن قرار استيراد الحليب المجفف

مطار الملكة علياء يستقبل أول طائرة سياحية عارضة من ميلانو

بلينكن يلتقي لافروف في نيودلهي

تقرير: عمّان بالمرتبة 317 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة 2023

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة بهذا الموعد- تفاصيل

ايعاز من وزير التربية بتسريع إجراءات إقامة مبنى جديد لمدرسة في ناعور

اقترضت 4 آلاف دينار للتخلص من أذى بلطجي في الأردن (تفاصيل صادمة)

وزير المياه يطمئن الأردنيين: الصيف المقبل سيكون مريحا

بلدية غرب اربد تدعو الراغبين بالتجنيد في الجيش لمراجعتها- وثيقة

 
الخميس، 02-03-2023 03:47 م

تقرير: عمّان بالمرتبة 317 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة 2023

أماكن-تمشية-في-عمان-تعرف-عليها


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بيّن تقرير لشركة الأبحاث ( Numbeo ) أن العاصمة عمّان احتلت المرتبة 317 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة للعام 2023 .

اضافة اعلان


وأشار تقرير الشركة، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إلى أن تكلفة المعيشة في عمّان بالمقارنة مع ولاية نيويورك الأمريكية أقل بنسبة 51.8% .

وأضاف التقرير أن التكاليف الشهرية للفرد الواحد في العاصة عمّان تصل إلى 495 ديناراً، فيما بلغت نسبة متوسط الإيجار أقل بـ 90.5٪ عما هو في نيويورك .


وأضاف أن تكلفة وجبة طعام واحدة لفرد واحد في مطعم يصل سعرها إلى نحو 5 دنانير، وتكلفة وجبة من 3 اطباق لشخصين في مطعم متوسط الفئة متوسط السعر 30 ديناراً .

 

وفيما يخص الايجار، قال التقرير إن تكلفة إيجار غرفة واحدة في وسط عمّان تتراوح من 200- 300 ديناراً شهرياً. 


وأضاف أن متوسط صافي الراتب الشهري للمواطن في عمّان يبلغ بعد الضريبة 440.12 ديناراً شهرياً، ومعدل الفائدة على الرهن العقاري يصل إلى 7.62% سنوياً. 

 


وتصدرت مدينة هاميلتون عاصمة جزر برمودا، قائمة المؤشر باعلى تكلفة معيشة، فيما جاءت مدينة بيشاوار في باكستان بنهاية القائمة كأقل تكلفة ضمن الدراسة التي شملت 559 مدينة حول العالم.

إقرأ ايضا
2130291-1798231674

المركزي التركي: لا تأثيرات اقتصادية دائمة للزلازل

LYNXNPEB7R0W5_L

بيانات البطالة في أمريكا تعزز توقعات رفع الفائدة الشهر الحالي

سبائك ذهب -(ارشيفية)

تراجع أسعار الذهب عالميا

1677493028017

تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

87

المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار

552.

طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز في سلطنة عُمان

أخبار متعلقة
63faedeaee880

الاجتماع الثالث للشراكة الصناعية التكاملية يعقد في عمّان اليوم

2123041-1526734001

تفاؤل حذر بشأن إبرام معاهدة دولية لحماية نصف مساحة الكوكب

50aaf5a5-سوريا-والأردن

الجغبير: وفد صناعي سوري يخطط لزيارة الأردن الشهر المقبل

LYNXNPEB6Q0SB_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية