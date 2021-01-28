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الخميس، 28-01-2021 01:50 م

تقرير: مصر قد تصبح من كبار مصدري الغاز المسال في العالم

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الوكيل الاخباري - تعمل مصر على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال إعادة تشغيل إحدى أهم منشآت الإنتاج، لتصبح أهم مصدري الغاز في العالم.

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وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في مقابلة أمس الأربعاء، مع شركة الاستشارات "غلف إنتليجنس" التي تتخذ من دبي مقرا لها، إن منشأة دمياط المتوقفة عن العمل منذ 8 سنوات، ستفتح بحلول نهاية فبراير.


وأضاف الوزير المصري أنها (المنشأة) ستعالج نحو 4.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا وترفع قدرة البلاد إلى 12.5 مليون طن، بحسب المقابلة التي نقلتها وكالة "بلومبيرغ".


ستمثل عودة منشأتي دمياط والأخرى في إدكو، التي انتعشت صادراتها بعد انخفاضها العام الماضي وسط جائحة فيروس كورونا - إحياء لخطة مصر لدفع أعمال الغاز الطبيعي المسال إلى الأمام.


في حين أن مساهمة البلاد ضئيلة - تمثل تقريبا 1% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2019 - فإنها ستصبح واحدة من أكبر 10 مصدرين إذا وصلت إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".


وقال الملا: "في عام 2020 كانت الأسعار منخفضة للغاية ولم نتمكن من التصدير باستثناء عدد قليل من الشحنات. لكن بدءا من أكتوبر 2020 وحتى الآن، قمنا بالفعل بحجز جميع إمداداتنا للتصدير من مصنع إدكو حتى نهاية مارس".


وقال الملا إنه في الأسبوعين المقبلين، ستعرض الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيجاس" مناطق استكشاف برية وبحرية لعطاءات من شركات الطاقة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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