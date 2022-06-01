الأربعاء 01-06-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
سعودي يوجه رسالة الى الاردنيين .. هذا ما حدث في عمان !
وفد من "الطاقة الذرية" يطلع على سبل الوقاية من الأوبئة و التهديد البيولوجي في الأردن
الحمل الكهربائي يسجل 3050 ميغاواط مساء أمس الثلاثاء
نصائح من الدفاع المدني للتعامل مع نزيف الأنف
أخبار الشركات
أخبار الشركات
وكالة أوكس تعلن عن تكييف مركزي جديد بتقنيات حديثة
إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان
منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية لتميزها في مجال الاستدامة والابتكار في الحفاظ على المياه
مختبرات مدلاب وجمعية همتنا الخيرية توقعان اتفاقية دعم
كورونا
كورونا
مصدر عربي يكشف الحالة الصحية لـ أبو الغيط بعد إصابته بـ كورونا
إيطاليا : إلغاء قيود السفر المتعلقة بكورونا
الصين.. شنغهاي تخفف إجراءات السيطرة على كورونا
حجر الآلاف في بكين بعد خرق أحد السكان قيود احتواء تفشي كورونا
فيديو
فيديو الوكيل
فيديو منوع
فيديو أرشيفي
حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج
زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال
ارتفاع أسعار الدواجن .. ومواطنون يقاطعون
مرض قد يكون مميتا في حالات نادرة .. جدري القرود
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
صورة اثارت الجدل .. رجل يحرق نفسه أمام معلم سياحي في تركيا
طيار ايطالي يغلبه النعاس أثناء قيادة رحلة جوية .. وهذا ماحدث !
بالخطأ... عامل يرمي نقشٍ تاريخي ثمنه ملايين الدولارات فماذا حصل؟
شاهد .. تسريحة شعر أسد تجذب زوار حديقة حيوان في الصين
ملاعب
ملاعب
مجموعة السعودية ،، الأرجنتين تسعى لتقديم اساطير على درب ميسي
الدوري الفرنسي يخسر الزعيم الأخضر وفريق الأسطورة زيدان
رغم تهديدات الاحتلال ،، هلال القدس يسطع في اسيا
بعد وفاة أبو سعدو ،، ذابت الخلافات في المدرجات (فيديو)
أرسل خبر
برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الصحة: نتائج عينات حالات الإسهالات فيروسية وليس بكتيرية
العموش: فيروسات الأمعاء المنتشرة حالياً غير مقلقة
حجاوي: خطورة جدري القرود في ظهوره لأول مرة خارج أفريقيا
الخلايلة : تكلفة الحج هذا العام ستكون كما الأعوام الماضية وغرف 3 و 4 نجوم للحجاج الأردنيين
الرئيسية
أخبار
Toggle Dropdown
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
أخبار الشركات
كورونا
فيديو
Toggle Dropdown