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الثلاثاء، 26-01-2021 01:40 م

تقرير يكشف سبب ونسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020

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الوكيل الاخباري - أعلنت الأمم المتحدة ، الاثنين، عن انخفاض الناتج الإجمالي العالمي في عام 2020، بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا" المستجد بنحو 4.3 في المئة.

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وبحسب تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي في العالم وآفاق التنمية: "انخفض الناتج الإجمالي العالمي في عام 2020 بنحو 4.3 في المئة، وهذا هو أكبر انخفاض في الإنتاج العالمي منذ الكساد الكبير".

ويقول التقرير إن الانتعاش المعتدل المتوقع بنسبة 4.7 في المئة في عام 2021 لا يكاد يعوض خسائر عام 2020.

وبحسب التقرير، تقلصت التجارة العالمية بنحو 7.6 في المئة في عام 2020، وسط اضطرابات هائلة في سلاسل التوريد العالمية والتدفقات السياحية.


وأشار التقرير إلى أنه "من الواضح أن الوباء أصاب الاقتصادات المتقدمة بشدة، بالنظر إلى إجراءات العزل الصارمة التي اتخذتها العديد من البلدان في أوروبا والعديد من الولايات الأمريكية في وقت مبكر من تفشي الوباء. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج في البلدان المتقدمة قد انخفض بنسبة 5.6 في المئة في عام 2020".


وتجدر الإشارة إلى أن بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك جنوب آسيا، شهدت أكبر انخفاض.

 

وقال التقرير: "على النقيض من ذلك، فإن أداء دول شرق آسيا أفضل نسبياً من جميع المناطق النامية الأخرى ... وعلى خلفية الانتعاش الاقتصادي السريع والمستدام في الصين، من المتوقع أن تنمو اقتصادات شرق آسيا بنسبة 6.4 في المئة في عام 2021".


 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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