الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 03:28 م

تمديد إعفاءات العقار يسهم بتنشيط حركة القطاع

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الوكيل الإخباري - ثمن نقيب اصحاب المكاتب العقارية المهندس محمد  الطه قرار الحكومة  بتمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي حتى نهاية حزيران المقبل.

وأكد الطه في بيان صحافي اليوم ان قرار التمديد يسهم بتشجيع وتنشيط حركة الإنشاءات والعقار بالمملكة ومعالجة التراجع الواضح في نشاط القطاع منذ بداية العام الماضي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح ان القرار يخفف من الاعباء المالية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني ويمكنهم من امتلاك السكن الملائم واستكمال معاملاتهم بخاصة التي كانت مرتبطة بالتمويل البنكي وموافقات الجهات المعنية.

 


 




 

 


 

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