تنويه حول سعر البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

الوكيل الاخباري - توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، ان تقوم الحكومة يوم الاثنين القادم بتخفيض سعر لتر البنزين 90 والبنزين 95 بواقع قرش ونصف، ورفع سعر لتر الديزل نصف قرش(5 فلس)، وذلك في تسعيرة شهر تموز المقبل.



وقال الشوبكي ان المعدل الشهري العالمي لاسعار المشتقات النفطية تباين بانخفاض على البنزين وارتفاع على السولار، واسعار النفط انخفضت في النصف الاول من شهر يونيو الحالي تأثراً بقرارات اوبك بلس وبدء التخلي التدريجي عن التخفيض الطوعي، الا ان اسعار النفط عاودت الارتفاع في النصف الثاني من الشهر الحالي متأثرة بحرب وشيكة بين الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله اللبناني، خاصة مع سيناريو دخول ايران في الحرب وتعطل انتاجها النفطي او التأثير على مضيق هرمز الذي يعتبر اهم ممر ملاحي لنقل النفط في العالم حيث يمرر قرابة 21% من النفط المستهلك في العالم .



واضاف الشوبكي ان الاسعار العالمية للمشتقات المكررة، هي المعتمدة لدى لجنة تسعير المشتقات النفطية في الاردن .

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