الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

مبنى وزارة الزراعة الجديد مستأجر منتهي بالتمليك

"اليرموك" تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

توجه لتمديد إعفاءات الشقق والعقار من الرسوم والضريبة

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 66.843 اصابة

المعونة الوطنية يكشف عن توجه جديد للدعم التكميلي "تكافل"

مرشحون مدعوون للتعيين في التربية - اسماء

هكذا أنقذ رجال السير طفلاً كان يمشي لوحده داخل نفق الداخلية

وفيات الأحد 12-12-2021

لجنة الأوبئة تكشف أسباب ارتفاع الوفيات في المملكة

المناطق الحرة: إقبال جيد على شراء "الهايبرد" قبل ارتفاع الضريبة

الأحد، 12-12-2021 09:05 ص

توجه لتمديد إعفاءات الشقق والعقار من الرسوم والضريبة

50787_large


الوكيل الإخباري - أكد مصدر مطلع، أن الحكومة تتوجه الى تمديد قرار اعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار ومعاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل حتى منتصف العام المقبل.اضافة اعلان


وبين المصدر الذي نقلت عنه الرأي دون تسميته أن النتائج الايجابية التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية، تدفع الحكومة الى تقديم مزيد من التسهيلات لهذا القطاع الحيوي، وتمكينا لجميع الراغبين في الحصول على العقار بالتملك، وعدم تحميلهم كلفا اضافية جديدة، مبينا ان الحكومة الحالية والحكومات السابقة اعتمدت على هذا القرار منذ عشر سنوات، مشيرا الى ان القرار سيصدر مع نهاية الشهر الحالي.

وأشار المصدر، إلى أنه وبموجب القرار المراد تمديده سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م، وإعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين.

ويشار الى أن حجم التداول العقاري ارتفع خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي، بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019؛ ليبلُغ 4,452 مليار دينار أردني تقريبا.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، أن حجم التداول في سوق العقار الأردني ارتفع خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021، بنسبة 24% مقارنةً ببمثيله من عام 2019، و14% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 495 مليون دينار أردني تقريباً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

المناطق الحرة: إقبال جيد على شراء "الهايبرد" قبل ارتفاع الضريبة

حقل-نفط-800x549

تركيا تعلن عن اكتشاف حقل نفط قرب حدود سوريا

61b49f354236041cb53f4c30

وزيرة مصرية: 3.4% نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا في 2021

image-1-2

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

2021-12-10_10-10-23_602082-441x320

هبوط قياسي جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار

1639227199911

مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال الأردنيين والأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي

أخبار متعلقة
Maria_23

مستثمرون في القطاع العقاري يطالبون بتخفيض ضريبة المبيعات

102-170333-bf394eb50b85473da6bebc9797a93783_700x400

الموازنة العامة سجلت عجزاً بمقدار 521.9 مليون دينار خلال 7 أشهر

بنزين 3

ترجيح تثبيت أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل