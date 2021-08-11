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توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية في الأردن

الأربعاء، 11-08-2021 04:35 م

توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية في الأردن

البنك المركزي


الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي عن توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في الأردن.

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جاء ذلك بعد إصدار البنك وثيقة تحت عنوان "تنظيم البنوك الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية" التي تهدف إلى بيان  توجهاته حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة.


وبيّن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أنه تم توجيه هذه الوثيقة إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بالتنسيق مع جمعية البنوك الأردنية تعزيزا لمبدأ التشاركية والتشاور الذي ينتهجه البنك المركزي مع المؤسسات الخاضعة لرقابته، وأنه يتطلع إلى قيام البنوك بدراستها بأهمية وبيان مرئياتها تجاه تنظيم البنوك الرقمية على نحو يراعي الفوائد المتوقعة وبما يساهم في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام، وبالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته و تعزيزا للشمول المالي في المملكة.


ولفت فريز النظر إلى أن القطاع المصرفي الأردني يشهد تطورا سريعا في الابتكار وفي مستوى تغير سلوك المستهلك المالي وحاجة ومتطلبات السوق، وبالتوازي مع التطورات الحاصلة في جانب التقنيات الحديثة والابتكارات الناتجة عنها ودخول مقدمي خدمات جدد يتنافسون في توفير منتجات مالية جديدة شاملة تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم وضمن عروض وحلول جذابة وموفرة للتكاليف.
ويأتي التوجه بهدف الحفاظ ودعم التطور والابتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي الأردني، وبما يساهم في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور وفقا للرؤى الملكية السامية.

 





 




 

 


 

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