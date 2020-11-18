توضيح حكومي حول أسعار بعض السلع

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين استمرار العمل بقرار تحديد سقوف سعرية لبعض أصناف الخضار، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر والمبالغة فيها٠



وقالت الوزارة إنه استناداً للقرار فقد تم تحديد سقوف سعرية لمواد البندورة والخيار والكوسا والبطاطا بمقدار ٦٠ قرشا وللباذنجان ٥٠ قرشا للكيلو .

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واوضحت أنه سيتم إعادة النظر بالقرار والسقوف السعرية بحسب المتغيرات التي تطرأ على السوق.



ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق ومخالفة السقوف السعرية المحددة لبعض اصناف الخضار على هاتف رقم 065661176 وعلى الواتساب على رقم 0795556855



