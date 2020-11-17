توضيح صادر عن البنك المركزي الاردني

الوكيل الاخباري -

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كشفت نشرة توضيحية صادرة عن البنك المركزي الاردني ارتفاع رصيد الاحتياطات الأجنبية(عملات وذهب) في أول 10 أشهر من العام الحالي بمقدار 995.6 مليون دينار او ما نسبته 8.2 % مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.ووفق التوضيح بلغت قيمة الاحتياطي الاجنبي (ذهب وعملات) في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 13.06 مليار دينار مقارنة مع 12.069 مليار في نهاية العام الماضي.وأوضح البنك في النشرة أن الارتفاع في الاحتياطي للعملات الاجنبية بهذه النسبة يعود الى اصدار سندات يوروبوندز في شهر تموز (يوليو).