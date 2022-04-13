الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

تشكيل لجنة لإدارة جمعية البيئة في كفرنجة

رمضانيات إربد تستقطب الجماهير

إقبال شعبي على فعاليات رمضانيات الكرك الثقافية

نيويورك.. القبض على المشتبه بإطلاقه النار في مترو بروكلين

روسيا تفرض عقوبات على 398 عضوا بالكونغرس الأمريكي

توضيح من البنك المركزي بشأن البنوك

مركز شابات ماركا ينفذ ورشة عن العنف المجتمعي

الرئاسة الفلسطينية : الوضع خطير وحساس وقابل للانفجار

مجلس الأعيان يهنئ جلالة الملك بسلامته

العقبة : مبادرة اترك أثرا تنفذ فعاليات تطوعية خيرية رمضانية

الأربعاء، 13-04-2022 11:39 م

توضيح من البنك المركزي بشأن البنوك

4202212232916562917633


 الوكيل الاخباري -قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن القطاع المصرفي الأردني حقق خلال العشر سنواتٍ الأخيرة إنجازات مهمة وكبيرة على مختلف الصعد.

اضافة اعلان

 

ونما إجمالي موجودات البنوك بحوالي 55 بالمئة خلال الفترة (2012 – 2021) ليرتفع من 39.3 مليار دينار عام 2012 إلى 61.1 مليار دينار في نهاية عام 2021، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 4.4 بالمئة، أما الودائع لدى البنوك المرخصة فقد نمت بحوالي 58 بالمئة خلال نفس الفترة لترتفع من 25 مليار دينار عام 2012 إلى 39.5 مليار دينار في عام 2021 وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 5 بالمئة.


ووفق شركس فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة من 17.8 مليار دينار عام 2012 إلى حوالي 30 مليار في نهاية عام 2021، وهو ما يشكل نمو بنسبة 68 بالمئة وبمتوسط معدل نمو سنوي في التسهيلات بلغ 7 بالمئة، علماً بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تشكل أكثر من 91 بالمئة من مجموع التسهيلات.


وتشكل موجودات البنوك حوالي 190 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الودائع 123 بالمئة، وتشكل التسهيلات الائتمانية 95 بالمئة ، مما يدل على عمق القطاع المصرفي الأردني وأهميته المطلقة في الاقتصاد الوطني.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
2 - Copy

الذهب يتخطى 40 دينارا للغرام محلياً

medium_2022-04-02-357688e932

البحرين: أسعار المواد الخام تأثرت إيجابا بحرب أوكرانيا

download (2)

أسعار المواد الغذائية عالميا.. قفزة عملاقة تُنذر بمزيد من الأزمات الاقتصادية

image-8-13

قطر: 402 مليون دولار تداولات السوق العقاري الشهر الماضي

1649852344327

انخفاض أسعار النفط عالميا

62-182755-gold-prices-egypt-monday-21-fears_700x400

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
37411

تراجع حاد لصافي أصول مصر الأجنبية في فبراير‎‎

3202224125737287671870

المركزي : 582 مليون دولار حوالات المغتربين الاردنيين لنهاية شباط

البنك المركزي (3)

تعميم من المركزي لجميع البنوك وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال بالأردن

البنك-المركزي-السعـودي-1

المركزي السعودي يصرح لـ3 شركات تقنية مالية جديدة

160308

ضمان القروض : 154.5 مليون دينار لضمان 2000 مشروع

3202217153117207422024

100 مليون دينار ارتفاع السيولة المحلية في شهر