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الثلاثاء، 29-09-2020 04:42 م

توفر 60 فرصة عمل مؤقتة في إربد

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الوكيل الإخباري - أعلن مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد عن توفر 60 فرصة عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر "تحويل النفايات إلى طاقة إيجابية"، الذي ينفذه المجلس بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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وقال رئيس المجلس، المهندس محمد الشمالي، إن فرص العمل للدفعة الثالثة من المستفيدين خصصت للقاطنين الذكور ضمن مناطق بلديات معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية ولواء الوسطية و غرب إربد وخالد بن الوليد وبلدية الرمثا بمعدل 55 فرصة عمل، إضافة إلى توفر 5 فرص عمل، للإناث في منطقة المخيبة والحمة الأردنية .


وبين أن مدة العمل في المشروع محددة بـ 3 شهور، يمنح العاملون خلالها أجرة يومية تبلغ 12 ديناراً تصرف شهرياً علاوة على مكافأة يوم إضافي، مع إشراكهم في الضمان الاجتماعي.


وأوضح أن أعمال المشروع تتضمن تنظيف الشوارع والساحات العامة، إزالة الأعشاب عن جوانب الطرق، وزراعة وتقليم الأشجار والعناية بالحدائق العامة، مشيراً إلى أنه يتم خلال تلك الأعمال جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير وفرزها في المحطات التحويلية والتي تمثل غاية المشروع الرئيسية.


ودعا الشمالي الراغبين بالعمل ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما ويقطنون في المناطق المعلن عنها إلى تقديم طلب في المكتب المخصص للوكالة الألمانية في مقر مجلس الخدمات المشتركة بمدينة إربد اعتباراً من يوم بعد غد الخميس وحتى نهاية دوام يوم السبت.


 




 

 


 

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