توفيق: شائعة الحظر تسببت بعدم ذهاب المواطنين للأسواق

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، إن نسبة إقبال المواطنين على الأسواق في ظل تنزيلات وتخفيضات قطاع الألبسة والأحذية في ما يسمى "الجمعة البيضاء"، مازال ضعيفة.



وبين الحاج توفيق في تصريحات صحفية، أن السبب يعود لموعد العمل بـ "الجمعة البيضاء"، وعدم تزامنها مع رواتب المواطنين في القطاع الخاص والعام، مضيفاً أن عدد كبير من المواطنين احجب عن شراء "الملابس الشتوية" تحديداً، نتيجة انتشار شائعة فرض حظر شامل لمدة 21 يوما.

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واستبعد استمرار الأسواق التجارية في التنزيلات والتخفيضات في الأسعار لأسابيع إضافية.



وأكد الحاج توفيق، أن غرفة تجارة عمّان، تتعامل باهتمام مع كل الملاحظات والشكاوى الواردة من قبل المواطنين حول تفاوت الأسعار على السلع، مشيراً إلى أن أغلب المنشآت تعلن عن تنزيلات حتى نفاذ الكمية.



