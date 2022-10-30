توقعات أسعار المحروقات لشهر تشرين ثاني المقبل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

توقع خبير الطاقة والنفط هاشم عقل تخفيض أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 أوكتان بمقدار 1 – 1.5 قرش فلس لكل لتر، في تسعيرة شهر تشرين ثاني المقبل.

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وتوقع عقل رفع سعر الديزل بمقدار 3.5 قروش لكل لتر نظرا لاستمرار ارتفاع أسعاره عالميا ولوجود فرق بين السعر المحلي والسعر العالمي.



كما توقع عقل تثبيت سعر الكاز من 1 تشرين ثاني المقبل وحتى 1 نيسان المقبل للتخفيف على المواطنين خلال فصل الشتاء.



يشار إلى أن لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية تجتمع بشكل دوري مع نهاية كل شهر لتحديد أسعار المحروقات للشهر الذي يليه بناءً على أسعار النفط عالميا.