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الأحد، 22-05-2022 02:36 م

توقعات بارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة

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الوكيل الإخباري - توقع رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق، ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة "السياحية" الصيف الحالي بفضل تراجع تداعيات أزمة جائحة كورونا على قطاع السياحة عالميا.

وأعرب جلوق،اليوم الأحد، عن تفاؤله بصيف نشط سياحيا ينعش القطاع الذي تكبد خسائر تجاوزت 100 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تفاؤل حذر للحركة السياحية خلال مرحلة ما بعد الصيف.

وأضاف، إن نسبة إشغال السيارات السياحية خلال الثلث الأول من العام الحالي وصلت إلى نحو 55 % وبلغت أوجها خلال الأعياد، مشيرا إلى أن مكاتب السيارات السياحية بدأت تشهد حجوزات لعطل الصيف خاصة مع عودة المغتربين.

وأوضح أن القطاع يتوقع حركة نشطة على السيارات المستأجرة من السياح على مدار العام وليس فقط حركة مؤقتة بالتزامن مع زيارات المغتربين خلال فصل الصيف، لكن حركة السياحة عالميا ما تزال دون المأمول خاصة مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على السياحة القادمة من أوروبا.

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وقال إن قطاع السيارات السياحية يحتاج إلى عام ونصف العام من العمل النشط لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل كورونا، مشيرا إلى أن نحو 60 % من مكاتب القطاع ما تزال تعاني اقتصاديا بسبب تداعيات الجائحة.


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