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الخميس، 08-04-2021 09:02 ص

توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي لمعظم دول الخليج

اقتصاد الخليجة


الوكيل الإخباري - رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن تعافي الاقتصاد في منطقة الخليج بوتيرة أسرع هذا العام، إلى 6% بعد أن كانت 5.5% قبل 3 أشهر.

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أعلن الصندوق الدولي في أحدث تقارير الذي صدر خلال هذا الأسبوع توقعه بنمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في المنطقة، بنسبة 2.9% هذا العام، بعد أن قدر الارتفاع سابقا بنسبة 2.6% في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما نقلت وكالة "رويترز".


وكان اقتصاد المملكة انكمش بنحو 4.1% العامة الماضي تحت تأثير جائحة كورونا.
أما الإمارات فقد توقع الصندوق لها النمو الاقتصادي بنسبة 3.1% بعد انكماش وصل إلى 5.9% في 2020.


وشهدت سلطنة عُمان أكبر تعديل إيجابي بين دول الخليج، من توقعات بانكماش 0.5 بالمئة هذا العام إلى توقع لنمو 1.8 بالمئة.


وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو 2.4 بالمئة، وهو ما يقل قليلا عن التقدير السابق بنمو 2.5 بالمئة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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