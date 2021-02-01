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الإثنين، 01-02-2021 01:13 م

إلى 65 دولارا للبرميل

توقعات بارتفاع ملحوظ في أسعار النفط في 2021

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الوكيل الإخباري - توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تصعد أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل بحلول يوليو المقبل، وذلك في ظل شح بإمدادات الخام في السوق وانتعاش بطيء للطلب على الخام.

وقال البنك في مذكرة، إن بيانات تشير إلى عجز 2.3 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2020، على خلفية ارتفاع الطلب وتراجع الإمدادات من منتجين خارج مجموعة "أوبك+".

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ويتوقع البنك عجزا 900 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2021، وهو مستوى أعلى من توقعاته السابقة عند 500 ألف برميل يوميا.


وقال البنك إن هذا قد يساعد في رفع خام القياس "برنت" إلى 65 دولارا للبرميل بحلول يوليو المقبل، وللمقارنة فقد تجاوز "برنت" 55 دولارا اليوم الاثنين.


وتوقع البنك ارتفاع الطلب 5.3 مليون برميل يوميا في الشهور الستة حتى يوليو المقبل، انخفاضا من 6.8 مليون برميل يوميا في توقعاته السابقة.


وتعهدت السعودية بتنفيذ تخفيضات إضافية طوعية لإنتاج النفط في فبراير ومارس 2020، في حين اتفق أغلب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها في إطار مجموعة "أوبك+" على الإبقاء على الإنتاج ثابتا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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