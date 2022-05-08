توقعات باستمرار تدهور الاقتصاد العالمي.. نزيف الأسهم سيتواصل!

الوكيل الاخباري- من المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم العالمية في نزف الأموال مع تواصل عمليات البيع المكثفة هذا الصيف بينما ترفع البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمحاولة مكافحة التضخم المتصاعد.



من جانبه، يعتقد الرئيس التنفيذي ورئيس الأبحاث في شركة الاستشارات المالية Rosa & Roubini، برونيلو روزا، أن البنوك المركزية ستستمر في تشديد السياسة النقدية بينما تواصل الأسواق الانحدار اللولبي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".



وقال: "حان الوقت الآن لإعادة تقدير الأسس الاقتصادية حول العالم من حيث النمو. من الصعب على الأسواق أن تكون متفائلة تماماً عندما يرتفع التضخم، وينخفض النمو، وترتفع أسعار الفائدة بسرعة في جميع أنحاء العالم".

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وفي يوم الخميس الماضي، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1000 نقطة بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5% تقريباً. وأدى هذا الانخفاض بنسبة 5% إلى محو جميع المكاسب من ارتفاع قصير الأجل في اليوم السابق عندما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه سيرفع أسعار الفائدة.



يأتي ذلك، فيما كان الارتفاع قصير الأمد مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينفذ زيادة أكبر في سعر الفائدة، ولكن هذا التفاؤل سرعان ما أفسح المجال للمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة لاحقاً خلال الأشهر المقبلة.

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