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الأحد، 11-10-2020 03:16 م

ارتفاع إنتاج النفط في البلاد

توقعات ببلوغ إنتاج النفط الليبي 355 ألف برميل يوميا الاثنين

ببلوغ
من المصدر


الوكيل الإخباري - ذكر مصدر ليبي أن إنتاج حقل الشرارة سيبلغ 40 ألف برميل يوميا عند استئنافه بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة فيه اليوم الأحد.

وأضاف المصدر، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن إجمالي إنتاج النفط الليبي سيصل إلى 355 ألف برميل يوميا غدا الاثنين.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بعد التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية الموالي لـ"الجيش الوطني الليبي".


ومطلع الشهر الحالي، نقلت "رويترز" عن مصدر في قطاع النفط الليبي أن إنتاج النفط في البلاد ارتفع إلى مستوى 270 ألف برميل يوميا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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