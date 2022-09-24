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السبت، 24-09-2022 06:56 م

توقعات بتخفيض أسعار البنزين في الأردن للشهر المقبل

وقود


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

توقع خبير النفط هاشم عقل انخفاض أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 أوكتان بنسبة 2-3% بتسعيرة المحروقات لشهر تشرين أول المقبل.

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وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم رفع سعر الديزل بنحو 35 فلس، أما أسعار الكاز فإنه يتوقع تثبيتها اعتبارا من تشرين أول أو تشرين ثاني المقبل ولغاية نيسان المقبل لدخول فصل الشتاء وازدياد الطلب عليه للتدفئة.

 

وأضاف أن أسعار النفط متقلبة بشكل أسبوعي وتتأثر محليا بناءً على السعر العالمي لخام برنت.

 

يشار إلى أن سعر البنزين (أوكتان 90) بلغ 985 فلس/ لتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1230 فلس/ لتر، وسعر الديزل وسعر الكاز 790 فلس/ لتر، وذلك عن شهر أيلول الحالي، فيما واصلت الحكومة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير للأسطوانة.

 

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