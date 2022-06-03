توقعات بتسارع معدل التضخم في الأردن في 2022

الوكيل الإخباري - توقّعت مؤسسة فيتش سوليوشنز تسارع التضخم في الأردن وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل نتيجة الحرب في أوكرانيا، مما دفعها إلى مراجعة تقديراتها لمتوسط التضخم لعام 2022.

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وتتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز الذراع البحثية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع متوسط التضخم لعام 2022 من 2.9% إلى 3.6٪، بعد الوصول إلى نسبة 3.6٪ على أساس سنوي في نيسان الماضي.



وبيّنت المؤسسة أن تعرفة الطاقة الجديدة في الأردن، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من نيسان ، أدت إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 26.7٪ على أساس شهري.



