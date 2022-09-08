توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- ياسر شطناوي -

اضافة اعلان

توقع الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش أن يكون رفع أسعار الفائدة في الأردن مع نهاية ايلول الحالي عند 75 نقطة أساس على ادوات السياسة النقدية.وقال عايش لـ " الوكيل الإخباري" إن قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم برفع الفائدة 75 نقطة هو مؤشر مهم على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الذي سيكون نهاية ايلول الحالي، موضحاً أن أغلب العملات في العالم إما أن تكون مرتبطة بالدولار أو بسلة من العملات.وأضاف أن الرفع المُرتقب للفائدة في الولايات المتحدة قد يكون الاخير لهذا العام، وذلك في إطار مواجهة التضخم، منوها إلى أن أي قرار للفيدرالي الأمريكي بالضرورة سوف ينعكس على الأردن للمحافظة على هامش سعر الصرف لصالح الدينار الأردني.يذكر أن معدلات التضخم في الأردن وصلت إلى 3.6% وفقاً لبيانات دائرة الاحصاءات العامة.