توقعات بطلب غير مسبوق على الذهب

الوكيل الاخباري–

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قال رئيس نقابة تجار المجوهرات ربحي علان كان على الطلب على المصوغات في الأسبوع الأخير من شهر رمضان جيدة جدا.وبيّن العلان ، الأحد، أن الصيف متوقع أن يكون ساخنا بسبب عودة المغتربين، بعد عامين كانت فيها الحياة شبه معطلّة بحسب المملكة .وأشار إلى أن فتح القطاعات وقدوم المغتربين بأعداد كبيرة والرعايا العرب الذين سيؤموا المملكة ستساهم بزيادة الطلب حيث يتوقع أن لا يكون مسبوقاً مقارنة بالأعوام الثلاث الماضية.ولفت إلى أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان يدلل ويعطي مؤشرات حول حجم الطلب المتوقع خلال فترة العيد وما بعد.