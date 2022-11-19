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السبت، 19-11-2022 01:09 م

توقعات بوصول متوسط خام برنت إلى 102 دولار هذا العام

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الوكيل الإخباري - توقعت وكالة"فيتش سوليوشنز" للتصنيف الائتماني وصول متوسط سعر خام برنت إلى 102 دولار هذا العام، ثم ينخفض إلى 95 دولارًا في عام 2023 ثم عند 85 دولارًا في عام 2026.اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة أن تعديل توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت هذا العام بالخفض بدلاً من تقديرها السابق البالغ 105 دولارات للبرميل، يعكس التراجع في الأسعار المسجل خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعا في معنويات السوق وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي.

وأضافت مع ذلك يساعد إجراء أوبك+ في الحفاظ على حد أدنى للأسعار، وترى احتمالية ارتفاع قصير المدى للأسعار خلال فصل الشتاء، في ظل ضيق أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز موسمي في الطلب والمزيد من التراجع في الصادرات الروسية. ( investing )

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