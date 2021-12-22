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الأربعاء، 22-12-2021 08:53 ص

توقع ارتفاع التخليص على سيارات الهايبرد الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - توقع ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر ارتفاع تخليص سيارات الهايبرد خلال الأسبوع القادم وقبل انتهاء السنة الحالية.

وأكد أبو ناصر أن توقعات الهيئة بتراجع مبيعات سيارات الهايبرد لأكثر من 70 % بسبب رفع الضريبة 10 % مع بداية أول أيام 2022 ، تعني أن المستهلك والدولة خاسران، موضحا انه لن يكون بمقدور المواطن اقتناء سيارة الهايبرد الموفرة للطاقة والنفقات، وسوف يقلل التراجع الكبير بمبيعاتها من عائدات ضريبتها على خزينة الدولة.

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وتوقع أبو ناصر أن يتم التخليص على نحو 300 سيارة هايبرد في الشهرين الأولين من العام المقبل، وهو انخفاض يعادل 90% من مبيعات الأعوام السابقة، حيث كان يتم التخليص على ألفي سيارة شهريا.

وأشار الى إن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ما تزال في ارتفاع مستمر من أرض المنشأ، وشح السيارات يتفاقم، منوها إلى أن المصانع لا تنتج سيارات بما يكفي مما يرفع أسعار السيارات المستعملة. 

ولفت أبو ناصر إلى أن أسعار الشحن ما زالت مستقرة على ارتفاعها منذ عام، إذ زاد سعر الشحن ألف دولار على كل سيارة. الراي

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