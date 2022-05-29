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الأحد، 29-05-2022 12:02 م

توقع رفع أسعار المحروقات محلياً 5% الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - يترقب الشارع الأردني إعلان الحكومة عن تسعيرة المحروقات الجديدة لشهر حزيران المقبل، في ظل تقلبات الأسعار عالمياً وتاثر سوق النفط بسلسلة الصراعات التي تجري. اضافة اعلان


وتوقع الخبير النفطي هاشم عقل إن أسعار المحروقات محلياً خلال حزيران المقبل سوف تشهد ارتفاع سيصل إلى 5% على البنزين بنوعيه 90،95 والديزل، مع بقاء تثبيت الدعم على الغاز المنزلي. 

وبين عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن الارتفاع العالمي الذي طرأ على سعر بنزين 90 بلغ 26% ، وبنزين 95 20%، كما حدث ارتفاع حاد على سعر الديزل بنسبة 50%.

ودعا عقل الحكومة إلى العودة لفكرة تثبيت الأسعار حتى تنتهي الازمة الاوكرانية التي كانت ومازالت السبب الرئيسي في رفع أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد بكل العالم.
 
وقررت الحكومة مع بداية أيار الحالي رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلس/لتر بدلاً من 850 فلس/لتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلس/لتر بدلا من 1085 فلس/لتر، و رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلس/لتر ليصبح سعر كلاً منهما 650 فلس/لتر بدلاً من 615 فلس/لتر. 

وكانت أعلنت الحكومة في السابق أنها ستعكس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على الأسعار المحلية تدريجيا.

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