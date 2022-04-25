الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

توقع رفع اسعار المحروقات 50 فلساً و3 سيناريوهات حول التسعيرة الجديدة

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الإثنين، 25-04-2022 11:02 ص

توقع رفع اسعار المحروقات 50 فلساً و3 سيناريوهات حول التسعيرة الجديدة

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الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية لشهر ايار القادم 50 فلساً لكل لتر. اضافة اعلان


وبيّن عقل، أن التوقعات تشير إلى أن الأسعار سوف تكون كما يلي: 

البنزين 90 نسبة 7%. ما يعادل 50 فلسا
البنزين 95 بنسبة 5% ما يعادل 50 فلسا
الديزل بنسبة 8% ما يعادل 50 فلسا

وأشار إلى أن أمام الحكومة 3 سيناريوهات حول التسعيرة الشهرية، الأول أن يتم اعتماد معدل الشهر السابق مع معدل السعر للشهر الحالي.

والثاني أن تعتمد لجنة التسعير بأثر رجعي الأسعار للأشهر السابقة واعتمدتها كمرجع للتسعيرة الجديدة.

والثالث أن تلجأ اللجنة إلى الزيادة التدريجية للفترة القادمة على أمل أن نشهد المزيد من انخفاض أسعار النفط. 

وكانت الحكومة أعلنت بوقت سابق انها ستعود الى نظام التسعيرة الشهرية بعد أن ثبتت الأسعار لعدة أشهر متتالية. 

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